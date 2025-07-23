Вспышка опасного заболевания произошла в российском детском доме

В детском доме в Якутии произошла вспышка менингита

Вспышка менингококковой инфекции зарегистрирована в детском доме в якутском городе Алдан. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского Минздрава.

«21 июля 2025 года в Алданском центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выявлено трое детей с менингококковой инфекцией», — говорится в сообщении.

Заболевших доставили в детскую инфекционную клиническую больницу в Якутске. Пациентам уже оказывается медицинская помощь.

В учреждении на данный момент проводятся противоэпидемические мероприятия, за всеми воспитанниками установили медицинское наблюдение. Помимо того, те же меры принимаются в отношении детей и сотрудников детского лагеря «Берег дружбы», в котором до этого отдыхали воспитанники детдома.

По предварительным данным СК России по Якутии, дети заболели после посещения «Берега дружбы».

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев рассказал, что в стране наблюдается «тенденция к увеличению» заболеваемости бактериальным менингитом. Он отметил, что за первые пять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 1266 случаев заражения, что на 260 процентов превышает показатели за аналогичный период минувшего года.