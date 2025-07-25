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14:04, 25 июля 2025Ценности

В сети удивились внешности Дженнифер Лопес на фото с Ксенией Бородиной

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @borodylia

В сети удивились внешности американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес на фото с российской телеведущей Ксенией Бородиной. Соответствующий пост появился на странице последней в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бородина посетила концерт исполнительницы в Турции вместе с новым мужем и детьми и поделилась совместными кадрами. Так, Лопес предстала на них в блестящем облегающем платье серого цвета с глубоким декольте. Также она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

Пользователи оценили снимки в комментариях. «Джей Ло, оказывается, такая же миниатюрная, как Ксения», «Почему она такая утонченная? На видео кажется, что крупная», «На сцене она в теле, а в сравнении такая же худая, как Ксения», «Камеры действительно сильно увеличивают. В жизни она такая маленькая», — отметили юзеры.

В мае Дженнифер Лопес в розовом бикини станцевала на пляже.

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