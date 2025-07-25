Миршаймер: Конфликт на Украине можно разрешить, если прислушаться к России

Конфликт на Украине можно разрешить, если США и страны Европы прислушаются к России и согласятся на предложенные ею условия. Такой способ завершения боевых действий назвал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Вопрос о заключении мирного соглашения очень прост. Русские выдвинули ряд условий, и они, по крайней мере основные положения соглашения, не подлежат обсуждению. Точка. А США и Европа просто отказываются принимать эти условия», — считает он.

Эксперт подчеркнул, что западные страны постоянно говорят о необходимости немедленного прекращения огня на Украине, не обращая внимания на тот факт, что Россия давно указала на важность заключения осмысленного мирного соглашения перед остановкой боевых действий.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неизбежном поражении Украины в конфликте с Россией. «Я пытался объяснить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, что для него эта война проиграна, потому что никто и никогда не побеждал ядерную сверхдержаву», — заявил глава венгерского правительства.