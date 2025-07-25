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21:12, 25 июля 2025Мир

В США рассказали о страхе украинских депутатов из-за закона о НАБУ

FT: Десятки депутатов Рады боятся голосовать по проекту о НАБУ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Десятки депутатов Верховной Рады Украины из партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» боятся голосовать по законопроекту о восстановлении прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Целых 70 депутатов от правящей партии "Слуга народа" продемонстрировали свое беспокойство в связи с мерой, которая отменяет закон, спешно продвинутый в парламенте во вторник, появился страх возмездия», — указано в сообщении.

Утверждается, что депутаты боятся возможных проверок со стороны этих ведомств в случае восстановления их прав. При этом некоторые представители правящей партии даже рассматривают вариант с отказом от мандата, чтобы не участвовать в голосовании.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины еще может изъять у НАБУ и САП интересующие их дела «VIP-коррупционеров», так как нормы подписанного Зеленским закона о сокращении полномочий антикоррупционных органов будут действовать еще семь дней.

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