В Раде рассказали о возможностях властей спасти коррупционеров от НАБУ

Нардеп Железняк: Власти Украины еще могут изъять дела коррупционеров у НАБУ

Генпрокуратура Украины еще может изъять у Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) интересующие их дела «VIP-коррупционеров», так как нормы подписанного президентом республики Владимиром Зеленским закона о сокращении полномочий антикоррупционных органов будут действовать еще семь дней. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, передает ТАСС.

«Я очень советую властям сейчас даже не думать о том, чтобы использовать это время, пока действуют нормы позорного закона, чтобы, злоупотребив полномочиями, забрать какое-то дело по ВИП-коррупционеру из НАБУ/САП. Мы все это время будем очень тщательно за этим следить. Уберите за собой, исправьте ошибку и не усугубляйте ситуацию дальше. И так уже нанесли вред», — заявил нардеп.

Ранее стало известно, что руководителям подконтрольных офису президента Украины силовых структур дали указание сделать все возможное, чтобы «уничтожить влияние» НАБУ и САП. Источники издания «Украинская правда» рассказали, что в офисе Зеленского были совещания, на которых власти жаловались силовым структурам на отсутствие компромата на антикоррупционные органы.

До этого стало известно, что Зеленский мог попасть на запись прослушки, установленной НАБУ. Кроме того, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале сообщил, что правоохранители установили прослушку через соседнюю квартиру, принадлежащую бизнесмену Геннадию Боголюбову.