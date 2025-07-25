НАБУ могло прослушать Зеленского до начала борьбы Киева с антикоррупционными органами

«УП»: Зеленский мог попасть на прослушку НАБУ в квартире Миндича

Президент Украины Владимир Зеленский мог попасть на запись прослушки, установленной Национальным антикоррупционным бюро страны (НАБУ) в квартире совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что предпринимателя обнаружили в квартире, в которой пять лет назад украинский лидер праздновал свой день рождения. При этом издание подчеркивает, что неизвестно, попали ли на запись обсуждения коррупционных схем политиком и бизнесменом.

«На записях может быть и сам президент. Правда, никакой информации от правоохранителей относительно этих пленок нет, поэтому непонятно, касались ли разговоры Миндича коррупционных махинаций», — говорится в тексте статьи.

Кроме того, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале сообщил, что правоохранители установили прослушку через соседнюю квартиру, принадлежащую бизнесмену Геннадию Боголюбову. Он отметил, что за содействие бюро помогло ему бежать из страны.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны.

После этого в Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста. После этого Зеленский внес в Раду новый законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ.