Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:17, 25 июля 2025Бывший СССР

НАБУ могло прослушать Зеленского до начала борьбы Киева с антикоррупционными органами

«УП»: Зеленский мог попасть на прослушку НАБУ в квартире Миндича
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский мог попасть на запись прослушки, установленной Национальным антикоррупционным бюро страны (НАБУ) в квартире совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что предпринимателя обнаружили в квартире, в которой пять лет назад украинский лидер праздновал свой день рождения. При этом издание подчеркивает, что неизвестно, попали ли на запись обсуждения коррупционных схем политиком и бизнесменом.

«На записях может быть и сам президент. Правда, никакой информации от правоохранителей относительно этих пленок нет, поэтому непонятно, касались ли разговоры Миндича коррупционных махинаций», — говорится в тексте статьи.

Кроме того, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале сообщил, что правоохранители установили прослушку через соседнюю квартиру, принадлежащую бизнесмену Геннадию Боголюбову. Он отметил, что за содействие бюро помогло ему бежать из страны.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны.

После этого в Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста. После этого Зеленский внес в Раду новый законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подъезд многоэтажки обрушился после взрыва в Саратове. Есть жертвы, под завалами остаются люди

    Завоевавший три золота на ЧМ российский синхронист Мальцев раскрыл отношение к хейтерам

    Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку

    В России опровергли запрет продажи товаров «18+» без биометрии

    Биткоин резко подешевел

    Россиян предупредили о распространении еще одной передаваемой клещами болезни

    Жильцы рухнувшего в Саратове дома предрекли взрыв газа за пару часов до трагедии

    В Казахстане пропал военный вертолет

    США выделили Польше многомиллиардный военный кредит

    Торговавшая российскими младенцами группировка предстанет перед судом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости