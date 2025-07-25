На Украине рассказали о требовании властей к чиновникам уничтожить влияние НАБУ

Офис Зеленского требовал от силовиков уничтожить влияние НАБУ

Руководителям подконтрольных офису президента Украины Владимира Зеленского силовых структур дали указание сделать все возможное, чтобы «уничтожить влияние» Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщила «Украинская правда».

По информации издания, активная фаза противостояния между президентом и антикоррупционным блоком началась с дела вице-премьера и министра по реинтеграции Украины Алексея Чернышова. Конфликты, которые происходили до этого, издание называет «попытками контролировать независимые органы через влияние на тех или иных должностных лиц или саботаж их работы через других правоохранителей».

Источники издания рассказали, что в офисе президента были совещания, на которых власти жаловались силовым структурам на отсутствие компромата на антикоррупционные органы. После этого Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить мероприятия по ликвидации российского влияния среди работников антикоррупционных органов.

Ранее НАБУ провело обыски у бывшего заместителя главы офиса президента республики Андрея Ермака, курировавшего всю экономику страны, Ростислава Шурмы. СМИ отмечают, что офис президента был обеспокоен тем, что к обыскам привлекли немецкие правоохранительные органы, которых украинским властям не удалось бы дискредитировать или взять под контроль.