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13:42, 25 июля 2025Бывший СССР

НАБУ провело обыски у бывшего заместителя Ермака в Германии

«УП»: НАБУ провело обыски у бывшего заместителя Ермака Шурмы в Мюнхене
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего заместителя главы офиса президента (ОП) республики Андрея Ермака, курировавшего всю экономику страны, Ростислава Шурмы. Об этом сообщает издание «Украинская правда» («УП»).

Как рассказали журналисты со ссылкой на свои источники, обыски прошли в доме, расположенном в пригороде Мюнхена, где живет чиновник, утром 15 июля.

«Утром 15 июля Шурма позвонил одному из высокопоставленных сотрудников офиса президента и сообщил, что по его адресу проживания в пригороде Мюнхена детективы НАБУ совместно с немецкими правоохранителями провели обыски и изъяли его телефон», — говорится в тексте статьи.

Как отметили собеседники издания, произошедшее стало «одной из последних капель» для президента страны Владимира Зеленского, через неделю после этого обвинившего НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) в неэффективности и подписавшего закон, фактически лишивший структуры независимости.

Кроме того «УП» отмечает, что офис президента был обеспокоен тем, что к обыскам привлекли немецкие правоохранительные органы, которых украинским властям не удалось бы дискредитировать или взять под контроль.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны.

После этого в Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста. После этого Зеленский внес в Раду новый законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ.

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