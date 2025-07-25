Росавиация: В восьми российских аэропортах отменили временные ограничения

В аэропортах восьми российских городов отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.

Речь идет об аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Ограничения сняли спустя почти два часа.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли самую массированную атаку на регион с начала СВО. По его словам, сбили 37 беспилотников.