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18:13, 25 июля 2025Экономика

Власти объяснили планы по исключению ряда позиций из перечня параллельного импорта

Минпромторг: Изменения параллельного импорта связаны с предпочтениями россиян
Дмитрий Воронин

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Планы по сокращению перечня параллельного импорта за счет отдельных позиций связаны с тем, что отечественные потребители эффективно переориентируются на российскую продукцию и товары из дружественных стран, а сами производители осваивают и разрабатывают новые для них наименования. Об этом со ссылкой на комментарий Минпромторга РФ к опубликованному ранее проекту приказа о внесении изменений в соответствующий список продукции сообщает ТАСС.

В частности, из него планируется как убрать ряд позиций (такие бренды как Oral-B, Braun, Spin Master и другие), так и добавить новинки (Carl Zeiss, Karl Storz, A&D). Изменения затронут категории парфюмерии, промышленного оборудования, медицинской техники, транспортных компонентов и игрушек, уточняет агентство.

Представители властей напомнили, что перечень корректируется в связи с замещением позиций товарами от производителей из России или из дружественных стран, а также из-за начала официальных поставок, а добавление в него позиций «происходит для точечного обеспечения потребителей и промышленных предприятий необходимой продукцией».

Планируемые изменения должны начать действовать с января следующего года, а некоторые из них — уже с 30 октября 2025-го.

Около месяца назад в Минпромторге заявили, что в России не собираются запрещать параллельный импорт, уточнив, что решения по сокращению перечня ввозимого в его рамках товара будут приниматься исходя из насыщения рынка и на основе анализа текущей ситуации.

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