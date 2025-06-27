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10:26, 27 июня 2025Экономика

Власти высказались о будущем параллельного импорта

Минпромторг: Речи о запрете параллельного импорта в России не идет
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России не собираются запрещать параллельный импорт, срок действия соответствующего механизма власти намерены продлить на 2026 год. Соответствующий комментарий Минпромторга РФ приводит ТАСС.

Говоря о будущем параллельного импорта, в министерстве уточнили, что решения по сокращению перечня ввозимого в его рамках товара «будут приниматься исходя из насыщения рынка такой продукцией отечественного производителя или из дружественных стран» на основе анализа рыночной ситуации.

Там напомнили, что в текущем году, в частности, из списка исключили ноутбуки и персональные компьютеры HP и Fujitsu, а сейчас изучается возможность такого же шага в отношении поставок серверного оборудования.

Как рассказал на ПМЭФ-2025 статс-секретарь — замглавы Минпромторга Роман Чекушов, стоимость ввезенных в РФ по параллельному импорту товаров доходила в апреле до 2,2 миллиарда долларов, а в мае составила 2,3 миллиарда долларов. При этом отмечается, что до этого пиковые ежемесячные показатели были втрое больше.

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