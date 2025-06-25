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08:24, 25 июня 2025Экономика

Объемы параллельного импорта в России оценили

Минпромторг: В мае 2025 года объем параллельного импорта составил $2,3 миллиарда
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В мае 2025 года объем ввезенных с помощью механизма параллельного импорта в Россию товаров составил 2,3 миллиарда долларов. Так оценил ситуацию на рынке статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, его цитирует РИА Новости.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представитель ведомства отметил, что в апреле цифра доходила до 2,2 миллиарда долларов, а в мае — до 2,3 миллиарда долларов. При этом ранее пик ежемесячного объема параллельного импорта был втрое больше. Тенденция к снижению объемов объясняется развитием российских производств необходимых товаров, а также поставками продукции, произведенной в дружественных странах.

«Что касается дальнейшего снижения, то последовательно в Минпромторге РФ будем добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на траекторию нормальных правоотношений с зарубежными правообладателями. Уверен, что в течение года мы еще увидим снижение объемов», — пояснил Чекушов.

Статс-секретарь также отметил, что программу параллельного импорта могут продлить на 2026 год. Сейчас Министерство промышленности и торговли собирает информацию от российских производителей, которые готовы импортозаместить часть товаров. Также оценивают заявления бизнеса, который готов поставлять продукцию в Россию.

Последний раз перечень разрешенных к ввозу в страну товаров пересматривали в апреле текущего года. Из списка исключили ноутбуки HP и Fujitsu, лазерные печатные устройства, а также некоторую косметику. В Минпромторге указали, что сейчас в стране свыше 800 собственных производителей косметики и парфюмерии.

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