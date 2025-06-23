Программу параллельного импорта захотели продлить

Чекушов: Минпромторг предлагает продлить параллельный импорт на 2026 год

Минпромторг захотел продлить параллельный импорт на 2026 год. О предложении изменить перечень программы к концу лета заявил замглавы ведомства Роман Чекушов, его цитирует РИА Новости.

По словам статс-секретаря, сейчас Министерство промышленности и торговли собирает информацию от российских производителей, которые готовы импортозаместить часть товаров. Также оценивают заявления бизнеса, который готов поставлять продукцию в Россию.

«Изменения в приказ об утверждении перечня товаров, подлежащих параллельному импорту, проходят у нас регулярно, в среднем раз в квартал… Пока работа ведется, буквально недавно вышел последний приказ, бренды говорить преждевременно, но такой приказ к концу лета будет», — пообещал он.

Сейчас Минпромторг не планирует расширять перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. В последний год наметилась обратная тенденция, к его сокращению, добавил Чекушов.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что в январе-апреле 2025 года объем параллельного импорта сократился втрое, до 2,5 миллиарда долларов в месяц. Он также напомнил, что те или иные марки товаров будут выводиться из перечней продукции, если российский производитель выйдет на достаточные объемы и качество продукции либо ушедшие из страны компании решат возобновить продажи.