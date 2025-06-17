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15:31, 17 июня 2025Экономика

Один из видов импорта в Россию упал в три раза

Мантуров: Объемы параллельного импорта упали в три раза
Кирилл Луцюк

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В России наблюдается снижение объемов параллельного импорта. Об этом в интервью РБК заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, в январе-апреле текущего года объем параллельного импорта составил около 2,5 миллиарда долларов в месяц. По сравнению с 2022 годом это снижение в три раза.

Мантуров уточнил, что не менял своих подходов и принципов. Те или иные марки товаров будут выводиться из перечней продукции, которая «отрабатывается Минпромторгом по параллельному импорту» в двух случаях. Либо это выход российского производителя на достаточные объемы и качество продукции, либо заявления ушедших из РФ компаний о возобновлении поставок и продаж.

Ранее Мантуров заявил, что французский автоконцерн Renault пока делает все для того, чтобы не обладать возможностью реализовать опцион на возвращение в Россию. По его словам, это предприятие разорвало все цепочки, связанные с кооперационными поставками.

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