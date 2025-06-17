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14:32, 17 июня 2025Экономика

Маловероятность возвращения Renault в Россию объяснили

Мантуров: Renault пока делает все, чтобы не иметь шанса на возвращение в Россию
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Французский автоконцерн Renault пока делает все для того, чтобы не иметь возможности реализовать опцион на возвращение в Россию. Соответствующее заявление первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова приводит ТАСС.

Компания прервала все цепочки, связанные с кооперационными поставками, а также не оказывала никакого содействия в этой части по отношению к «Автовазу», отметил политик в эфире РБК-ТВ. Также он упомянул о недружественных действиях зарубежной компании, в том числе поставляющей технику Украине. Поскольку заявления в сфере сотрудничества с Киевом звучат из публичных источников, «этот критерий точно будет учитываться», подчеркнул Мантуров.

Ранее о маловероятности нового прихода Renault в Москву говорил столичный мэр Сергей Собянин, объяснявший, что топ-менеджер западной компании возвращения «может, и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит». Это было еще до того, как стало известно о планах автогиганта наладить производство беспилотников на Украине, по поводу которых якобы пока нет окончательного решения.

О законопроекте, оговаривающем возможность запрета возвращения в Россию ушедших из страны компаний ранее писали «Известия». Согласно поправкам отказаться от того, чтобы дать ход опциону, смогут не только российские ведомства, но и новый собственник бизнеса, которому в этом случае придется уплатить иностранцам компенсацию, размер которой сократится, если бывшие партнеры не исполнили свои обязательства.

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