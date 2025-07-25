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19:02, 25 июля 2025Россия

Военкор высказался о силовиках из Крыма после инцидента с «ваххабитом» и неформалом

Военкор Сапоньков: В драке с неформалом в Крыму участвовал ваххабит
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В драке неформала с жителем Джанкоя в Крыму, закончившейся смертью последнего, участвовал ранее привлекавшийся «ваххабит», и крымским силовикам, возможно, следовало бы заранее «профилактически отработать» мужчину, чтобы трагедии не произошло. Так о работе правоохранителей высказался российский военкор Роман Сапоньков в Telegram.

Что известно об инциденте в Евпаториии

Как сообщала член СПЧ Марина Ахмедова, возле магазина со спиртным мужчина пристал к группе неформально одетой молодежи, начал комментировать их внешность, попытался ударить их бутылкой и не остановился даже после того, как был облит смесью из перцового баллончика. После этого он бросил в молодых людей бутылку и бросился на них — для самозащиты юноша вытащил нож и ударил ножом напавшего. Позже в больнице врачи констатировали смерть мужчины.

Агрессивная толпа пыталась расправиться с оборонявшимися молодыми людьми, и им пришлось запереться в туалете кафе. Полиция задержала нанесшего удар ножом россиянина.

Сапоньков отметил, что получивший удар ножом ранее привлекался за участие в митинге в поддержку запрещенной в России исламской организации, разжигающей межнациональную рознь — за это военкор назвал мужчину ваххабитом. По словам Сапонькова, следователям, изначально представившим инцидент как «нападение на мужчину, сделавшего нетрезвым подросткам замечание», возможно следовало бы пересмотреть «профессиональные качества и места работы».

А может просто надо было выполнять свою работу качественнее и заранее профилактически отработать этого товарища, глядишь, сейчас бы жив остался. При этом, я сразу написал и сейчас остался при своем мнении, что нефор превысил пределы самообороны.

Роман Сапоньков

Он добавил, что ему удивительна реакция общественников и силовиков Крыма, которые начали защищать «ваххабита».

Ранее в России связали взгляды скандально известного зампреда Духовного управления мусульман Дамира Мухетдинова с террористами Шамилем Басаевым и Хаттабом.

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