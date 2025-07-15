Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 15 июля 2025Россия

В России связали взгляды скандально известного зампреда ДУМ с Басаевым и Хаттабом

Член СПЧ Ахмедова: Упоминание Басаева — продолжение взглядов зампреда ДУМ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Дамир Мухетдинов

Дамир Мухетдинов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Упоминание террористов Шамиля Басаева и Хаттаба (настоящее имя — Самер Салех ас-Сувейлем) в словаре «Ислам на Северном Кавказе», составленном при участии скандально известного зампреда Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамира Мухетдинова — продолжение взглядов последнего. Мировоззрение замглавы ДУМ с террористами связала член СПЧ Марина Ахмедова, ее заявление опубликовано в Telegram.

Публикация общественницы посвящена вызову Мухетдинова в прокуратуру из-за отсутствия в словаре сносок о Басаеве, Хаттабе и других преступников как о террористах. Ахмедова отметила, что мусульмане в принципе не хотели бы ассоциироваться с перечисленными личностями и напомнила, что Мухетдинов уже попадал в скандалы из-за своих взглядов и предпочтений.

«На счету "значимого деятеля ислама" Басаева — самые кровавые теракты с захватом заложников (...) Этот человек не имеет никакого отношения к исламу (...) Мы видим, что картина о битве на Калке — (...) лишь продолжение мировоззрения Мухетдинова», — высказалась Ахмедова.

Материалы по теме:
«Может, ее держат в подвале или на цепи» Петербурженка в одиночку ищет исчезнувшую подругу-чеченку. Что известно о ее судьбе?
«Может, ее держат в подвале или на цепи»Петербурженка в одиночку ищет исчезнувшую подругу-чеченку. Что известно о ее судьбе?
28 апреля 2025
«Значительная часть людей, уехавших в ИГИЛ, из Дагестана» Сколько ваххабитов в России и становятся ли они террористами?
«Значительная часть людей, уехавших в ИГИЛ, из Дагестана»Сколько ваххабитов в России и становятся ли они террористами?
17 июля 2024
«Будут отлавливать как ваххабитов» В Дагестане запретили никабы после терактов. Что с ними не так и почему их боятся?
«Будут отлавливать как ваххабитов»В Дагестане запретили никабы после терактов. Что с ними не так и почему их боятся?
3 июля 2024

Скандал с картиной о битве на Калке в кабинете Мухетдинова разгорелся в феврале 2025 года. Тогда российские военкоры обратили внимание, что на картине воины Золотой Орды устроили пир на телах поверженных русских витязей, а один из татаро-монголов попирает ногой стяг с ликом Христа. После резонанса Мухетдинов сначала признал, что мог оскорбить чувства россиян, позже сделал выпад в адрес критиков и отказался снимать картину со стены, но в итоге убрал полотно из кабинета.

Другой скандал, в центре которого оказалась совозглавляемая Мухетдиновым организация, разгорелся из-за постановления ДУМ о допустимости многоженства. Его отменили лишь после вмешательства прокуроров. Глава совета исламских богословов при ДУМ Шамиль Аляутдинов обвинял единоверцев в трусости из-за отмены фетвы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС принял решение по новым санкции против России

    МИД Венгрии яростно отреагировал на насильственную мобилизацию на Украине

    В России связали взгляды скандально известного зампреда ДУМ с Басаевым и Хаттабом

    На Украине усомнились в поставках Patriot в полном комплекте

    В МИД объяснили ультиматум Трампа в адрес России неприличным давлением

    Раскрыты места в России для бюджетных поездок в августе

    Юрий Антонов удивился званию самого высокооплачиваемого артиста России

    Тактаров рассказал о своих разбросанных по всему миру детях

    Женщина разбогатела на 3,9 миллиона рублей благодаря совету подруги

    Российская блогерша показала тату после лазерной эпиляции с фразой «там дыра»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости