В России связали взгляды скандально известного зампреда ДУМ с Басаевым и Хаттабом

Член СПЧ Ахмедова: Упоминание Басаева — продолжение взглядов зампреда ДУМ

Упоминание террористов Шамиля Басаева и Хаттаба (настоящее имя — Самер Салех ас-Сувейлем) в словаре «Ислам на Северном Кавказе», составленном при участии скандально известного зампреда Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамира Мухетдинова — продолжение взглядов последнего. Мировоззрение замглавы ДУМ с террористами связала член СПЧ Марина Ахмедова, ее заявление опубликовано в Telegram.

Публикация общественницы посвящена вызову Мухетдинова в прокуратуру из-за отсутствия в словаре сносок о Басаеве, Хаттабе и других преступников как о террористах. Ахмедова отметила, что мусульмане в принципе не хотели бы ассоциироваться с перечисленными личностями и напомнила, что Мухетдинов уже попадал в скандалы из-за своих взглядов и предпочтений.

«На счету "значимого деятеля ислама" Басаева — самые кровавые теракты с захватом заложников (...) Этот человек не имеет никакого отношения к исламу (...) Мы видим, что картина о битве на Калке — (...) лишь продолжение мировоззрения Мухетдинова», — высказалась Ахмедова.

Скандал с картиной о битве на Калке в кабинете Мухетдинова разгорелся в феврале 2025 года. Тогда российские военкоры обратили внимание, что на картине воины Золотой Орды устроили пир на телах поверженных русских витязей, а один из татаро-монголов попирает ногой стяг с ликом Христа. После резонанса Мухетдинов сначала признал, что мог оскорбить чувства россиян, позже сделал выпад в адрес критиков и отказался снимать картину со стены, но в итоге убрал полотно из кабинета.

Другой скандал, в центре которого оказалась совозглавляемая Мухетдиновым организация, разгорелся из-за постановления ДУМ о допустимости многоженства. Его отменили лишь после вмешательства прокуроров. Глава совета исламских богословов при ДУМ Шамиль Аляутдинов обвинял единоверцев в трусости из-за отмены фетвы.