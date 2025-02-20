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16:25, 20 февраля 2025Россия

Обвиненный в русофобии зампред ДУМ сделал выпад в адрес критиков

Зампред ДУМ Мухетдинов: Отвергаю все приписываемые мне домыслы в русофобии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Дамир Мухетдинов

Дамир Мухетдинов. Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Обвинения в русофобии в адрес Дамира Мухетдинова, первого заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ), являются отражением внутреннего мира самих критиков. Об этом заявил сам Мухетдинов, его слова опубликованы Telegram-каналом ДУМ.

14 февраля на картину из кабинета Мухетдинова, на которой изображен пир войска Золотой Орды на телах русских воинов, поверженных в битве на Калке, обратил внимание историк и общественник Александр Дюков. На холсте также виден стяг с ликом Христа, который используют вместо ковра, а один из ордынцев ставит на него ногу. По словам Дюкова, на фоне картины часто позируют члены делегаций региональных подразделений ДУМ России. Снимки с полотном вызвали общественный резонанс.

Что именно говорят обвинения о внутреннем мире критиков, Мухетдинов не уточнил. «К сожалению, весь настрой нетерпимости, отчуждения, унижения, который изливается в моей связи и в мой адрес, есть не более чем отражение внутреннего мира тех, кто берется судить обо мне», — сделал выпад в адрес критиков зампред ДУМ.

В целом он отверг обвинения и заявил, что не может иметь таких взглядов, так как они противоречили бы его духу, воспитанию, образованию, а также религиозной деятельности. «Отвергаю все приписываемые мне домыслы в русофобии, нетерпимости к нашей общероссийской истории и культуре, нелюбви к моей Родине — великой России», — говорится в заявлении Мухетдинова.

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При этом ранее зампред ДУМ признавал, что оскорбил чувства его соотечественников, называл критику конструктивной и обещал убрать изображение из кабинета.

Духовное управление мусульман не первый раз становится фигурантом скандалов. Так, ранее ДУМ выпустило постановление о разрешении религиозного многоженства, для отмены которого пришлось вмешиваться Генеральной прокуратуре.

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