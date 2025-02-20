Картина с побежденными русскими воинами в здании Духовного управления мусульман рассердила военкоров. Что известно о скандале?

Замглавы ДУМ убрал из кабинета картину с глумлением над телами русских воинов

В России уже почти неделю не утихает скандал с картиной о битве на реке Калке 1223 года, которую обнаружили в кабинете заместителя главы Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамира Мухетдинова. В этом изображении, а также в том, что на его фоне делали фото после официальных мероприятий, ряд военкоров и других медийных лиц увидели русофобию. 20 февраля замглавы ДУМ убрал картину, но отверг обвинения и жестко ответил своим критикам. Что известно о ситуации вокруг полотна кисти пензенского художника — в материале «Ленты.ру».

Как начался скандал

Одним из первых на картину с неоднозначным содержанием из кабинета Мухетдинова обратил внимание историк и общественник Александр Дюков. Это произошло 14 февраля. Называется картина «Калка», ее автор — современный пензенский художник Ильдар Акжигитов.

На полотне изображена сцена пира после боя, на которой отмечающие победу воины Золотой Орды устроили глумление на телах русских воинов — накрыли их щитами и поставили на щиты праздничные столы

Также на холсте виден стяг с ликом Христа, который используют вместо ковра, а один из воинов-кочевников ставит на него ногу. Интересно, что сами ордынцы в тот момент еще не приняли мусульманства (это произошло только в первой половине XIV века) и были язычниками. Незадолго до этого они полностью разгромили и разорили Хорезм — крупнейшее исламское государство Средней Азии тех лет, а спустя четверть века взяли штурмом и разграбили Багдад, что стало концом истории Арабского халифата и так называемого золотого века ислама.

По словам Дюкова, на фоне картины часто позируют члены делегаций региональных подразделений ДУМ России

Дамир Мухетдинов (в центре) Фото: Духовное управление мусульман Российской Федерации

Почему ДУМ из-за картины критиковали военкоры и блогеры

Демонстрацию картины в кабинете замглавы ДУМ назвали вызовом межнациональному миру и согласию в России. Как пишет автор Telegram-канала «Сыны монархии» писатель Роман Антоновский, ему удалось пообщаться с россиянами исламского вероисповедания, которые также возмущены картиной в кабинете замглавы ДУМ.

«Мне в личку писали татары и чуваши, ведущие свой род от Волжской Булгарии, которой монголы Чингисхана также устроили форменный геноцид. Возмущен был и дагестанский мусульманин, справедливо считающий, что золотой век ислама был уничтожен на Ближнем Востоке и в Центральной Азии нашествием монголов», — рассказал он.

В свою очередь политолог Илья Ухов в своем Telegram-канале посчитал, что причиной появления в его кабинете такой картины могла быть обычная русофобия.

Показное выпячивание поражения древнерусского войска в битве на Калке может свидетельствовать о пещерной русофобии и ненависти ко всему русскому Илья Ухов политолог

Схожее мнение транслирует Telegam-канал «МИГ России», где отмечается, что, хотя сюжет картины может иметь под собой историческое основание, публичная ее демонстрация — «не что иное, как вызов нашему межнациональному миру и согласию, которые особенно важны на современном этапе российской истории».

Да и вообще, людоедство недопустимо... МИГ России Telegram-канал

Также ДУМ критиковали военкоры. Так, Юрий Подоляка, заявил, что в связи со скандалом вокруг картины «ставится под вопрос лояльности к России уже самих членов ДУМ РФ». «И теперь делать вид, что ничего не происходит, уже не выйдет. Происходит. И надо давать этому политическую оценку», — написал он.

В схожем ключе высказался военкор Михаил Звинчук (Рыбарь): «Честно говоря, ислама во всем указанном гораздо меньше, чем признаков ОПГ, принимающей к себе по национальному признаку. Правда, члены ОПГ обычно не рискуют открыто навязывать свои убеждения», — говорится в посте военкора.

Как на ситуацию с картиной в кабинете замглавы ДУМ отреагировали в РПЦ

Картина в кабинете зампреда ДУМ Мухетдинова является глумлением над религиозными символами, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Глумление над религиозными символами, которое мы видим на любимых картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий Вахтанг Кипшидзе представитель Русской православной церкви

По его словам, запрос на вражду народов России стал хорошим бизнесом для противников страны. Однако, подчеркнул представитель Русской церкви, теперь пришло время положить этой практике конец.

В свою очередь митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир выразил удивление тому, что для кабинета в ДУМ была выбрана картина с подобными сценами жестокости.

В этом есть нечто нечеловеческое, какое-то серьезное духовное повреждение и даже душевная болезнь. У меня существуют большие опасения относительно того, чему может научить такой человек, пусть и облеченный высокими научными званиями и степенями, других людей и прежде всего наших детей, какие ценности им привьет, какие качества в них воспитает Владимир митрополит Донецкий и Мариупольский

Дамир Мухетдинов Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Как отреагировали в Духовном управлении мусульман

Первоначально в пресс-службе ДУМ сообщили, что не будут снимать висящую в кабинете Мухетдинова картину. В организации заявили, что полотно напоминает о трагических последствиях разобщенности людей.

Сам Мухетдинов сперва признавал, что оскорбил чувства россиян. Однако 20 февраля он назвал обвинения в русофобии в свой адрес отражением внутреннего мира самих критиков. При этом он отверг их и заявил, что не может иметь таких взглядов, так как они противоречили бы его духу, воспитанию, образованию, а также религиозной деятельности.

Отвергаю все приписываемые мне домыслы в русофобии, нетерпимости к нашей общероссийской истории и культуре, нелюбви к моей Родине — великой России заявление Мухетдинова

Как бы то ни было, в тот же день замглавы ДУМ заявил, что убрал из своего кабинета скандальную картину.