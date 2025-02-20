В России уже почти неделю не утихает скандал с картиной о битве на реке Калке 1223 года, которую обнаружили в кабинете заместителя главы Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамира Мухетдинова. В этом изображении, а также в том, что на его фоне делали фото после официальных мероприятий, ряд военкоров и других медийных лиц увидели русофобию. 20 февраля замглавы ДУМ убрал картину, но отверг обвинения и жестко ответил своим критикам. Что известно о ситуации вокруг полотна кисти пензенского художника — в материале «Ленты.ру».
Как начался скандал
Одним из первых на картину с неоднозначным содержанием из кабинета Мухетдинова обратил внимание историк и общественник Александр Дюков. Это произошло 14 февраля. Называется картина «Калка», ее автор — современный пензенский художник Ильдар Акжигитов.
На полотне изображена сцена пира после боя, на которой отмечающие победу воины Золотой Орды устроили глумление на телах русских воинов — накрыли их щитами и поставили на щиты праздничные столы
Также на холсте виден стяг с ликом Христа, который используют вместо ковра, а один из воинов-кочевников ставит на него ногу. Интересно, что сами ордынцы в тот момент еще не приняли мусульманства (это произошло только в первой половине XIV века) и были язычниками. Незадолго до этого они полностью разгромили и разорили Хорезм — крупнейшее исламское государство Средней Азии тех лет, а спустя четверть века взяли штурмом и разграбили Багдад, что стало концом истории Арабского халифата и так называемого золотого века ислама.
По словам Дюкова, на фоне картины часто позируют члены делегаций региональных подразделений ДУМ России
Почему ДУМ из-за картины критиковали военкоры и блогеры
Демонстрацию картины в кабинете замглавы ДУМ назвали вызовом межнациональному миру и согласию в России. Как пишет автор Telegram-канала «Сыны монархии» писатель Роман Антоновский, ему удалось пообщаться с россиянами исламского вероисповедания, которые также возмущены картиной в кабинете замглавы ДУМ.
«Мне в личку писали татары и чуваши, ведущие свой род от Волжской Булгарии, которой монголы Чингисхана также устроили форменный геноцид. Возмущен был и дагестанский мусульманин, справедливо считающий, что золотой век ислама был уничтожен на Ближнем Востоке и в Центральной Азии нашествием монголов», — рассказал он.
В свою очередь политолог Илья Ухов в своем Telegram-канале посчитал, что причиной появления в его кабинете такой картины могла быть обычная русофобия.
Показное выпячивание поражения древнерусского войска в битве на Калке может свидетельствовать о пещерной русофобии и ненависти ко всему русскому
Схожее мнение транслирует Telegam-канал «МИГ России», где отмечается, что, хотя сюжет картины может иметь под собой историческое основание, публичная ее демонстрация — «не что иное, как вызов нашему межнациональному миру и согласию, которые особенно важны на современном этапе российской истории».
Да и вообще, людоедство недопустимо...
Также ДУМ критиковали военкоры. Так, Юрий Подоляка, заявил, что в связи со скандалом вокруг картины «ставится под вопрос лояльности к России уже самих членов ДУМ РФ». «И теперь делать вид, что ничего не происходит, уже не выйдет. Происходит. И надо давать этому политическую оценку», — написал он.
В схожем ключе высказался военкор Михаил Звинчук (Рыбарь): «Честно говоря, ислама во всем указанном гораздо меньше, чем признаков ОПГ, принимающей к себе по национальному признаку. Правда, члены ОПГ обычно не рискуют открыто навязывать свои убеждения», — говорится в посте военкора.
Как на ситуацию с картиной в кабинете замглавы ДУМ отреагировали в РПЦ
Картина в кабинете зампреда ДУМ Мухетдинова является глумлением над религиозными символами, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Глумление над религиозными символами, которое мы видим на любимых картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий
По его словам, запрос на вражду народов России стал хорошим бизнесом для противников страны. Однако, подчеркнул представитель Русской церкви, теперь пришло время положить этой практике конец.
В свою очередь митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир выразил удивление тому, что для кабинета в ДУМ была выбрана картина с подобными сценами жестокости.
В этом есть нечто нечеловеческое, какое-то серьезное духовное повреждение и даже душевная болезнь. У меня существуют большие опасения относительно того, чему может научить такой человек, пусть и облеченный высокими научными званиями и степенями, других людей и прежде всего наших детей, какие ценности им привьет, какие качества в них воспитает
Как отреагировали в Духовном управлении мусульман
Первоначально в пресс-службе ДУМ сообщили, что не будут снимать висящую в кабинете Мухетдинова картину. В организации заявили, что полотно напоминает о трагических последствиях разобщенности людей.
Сам Мухетдинов сперва признавал, что оскорбил чувства россиян. Однако 20 февраля он назвал обвинения в русофобии в свой адрес отражением внутреннего мира самих критиков. При этом он отверг их и заявил, что не может иметь таких взглядов, так как они противоречили бы его духу, воспитанию, образованию, а также религиозной деятельности.
Отвергаю все приписываемые мне домыслы в русофобии, нетерпимости к нашей общероссийской истории и культуре, нелюбви к моей Родине — великой России
Как бы то ни было, в тот же день замглавы ДУМ заявил, что убрал из своего кабинета скандальную картину.