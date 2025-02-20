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15:07, 20 февраля 2025Россия

Из кабинета замглавы Духовного управления мусульман убрали скандальную картину

Замглавы ДУМ Мухетдинова убрал скандальную картину о битве на Калке из кабинета
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамир Мухетдинов убрал из своего кабинета скандальную картину о битве на Калке. Об этом он сообщил РИА Новости.

«У нас не было намерений кого-то оскорбить, обидеть этими картинами. Если люди не готовы воспринимать это в рамках того, что я говорил, — целостности истории народов России с ее горестями и победами — мы никого оскорблять, смущать, не собираемся», — сказал Мухетдинов.

На картину первого зампреда ДУМ ранее отреагировали в РПЦ. Там заявили, что на картине Мухетдинова видно глумление над религиозными символами, которое контрастирует с заявлениями представителей православной и мусульманской общины, выступающих за неприкосновенность священных символов друг друга.

На полотно в кабинете зампреда ДУМ обратили внимание 14 февраля. Тогда историк и общественник Александр Дюков написал, что в ДУМ висит картина с попирающими русских воинов ордынцами. Как он отметил, на картине изображен пир, который войска Золотой орды устроили прямо на телах побежденных в битве на Калке воинов объединенного русского воинства — ордынцы положили на тела поверженных врагов щиты, из которых сделали настил, на который установили стол с угощением.

Сам Мухетдинов, отвечая на обвинения в русофобии из-за картины в своем кабинете, заявил, что полотно посвящено общей трагедии русских и татар. По его словам, на картине художника Ильдара Акжигитова предки его народа изображены не в рядах ордынцев, а под их щитами, «ведь славяне и тюрки в этой битве сражались вместе против захватчика».

ЖЗЛ
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