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14:38, 20 февраля 2025Россия

В РПЦ назвали глумлением картину о битве на Калке в кабинете зампреда ДУМ

Представитель РПЦ Кипшидзе назвал глумлением картину в кабинете зампреда ДУМ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Вахтанг Кипшидзе

Вахтанг Кипшидзе. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Картина о битве на Калке, которая находится в кабинете зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамира Мухетдинова, является глумлением над религиозными символами. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.

«Глумление над религиозными символами, которое мы видим на любимых картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий. Особенно оно контрастирует с многократными заявлениями духовно здоровых представителей православной и мусульманской общины, солидарно выступающих за неприкосновенность священных символов друг друга», — сказал он.

Представитель РПЦ отметил, что запрос на вражду народов России был хорошим бизнесом для противников страны. Однако, продолжил Кипшидзе, сейчас пришло время положить конец этой практике.

14 февраля на висящую в ДУМ картину, изображающую пир войска Золотой Орды на телах русских воинов, поверженных в битве на Калке, обратил внимание историк и общественник Александр Дюков. Полотно вызвало общественный резонсанс.

В пресс-службе ДУМ изначально заявили, что не будут снимать картину, однако затем в организации сообщили о планирующейся замене полотна.

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