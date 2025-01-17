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13:15, 17 января 2025Россия

Муфтий обвинил мусульман в трусости из-за отмененной фетвы о многоженстве и попал на видео

Бурную реакцию российского мутфия на отзыв фетвы о многоженстве сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Царьград ТВ

Бурную реакцию муфтия Шамиля Аляутдинова на отзыв фетвы о многоженстве сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

На кадрах Аляутдинов бурно реагирует на отмену фетвы. На протяжении полуминутного отрывка он бьет ладонью по столу и повышает голос несмотря на закрепленный на его теле микрофон.

Муфтий заявил, что фетва была направлена на сохранение преемственности в мусульманских семьях. Он указал, что женщины, не причисляющие себя к мусульманкам, не будут воспитывать детей в мусульманской традиции. «И уже твои дети не будут мусульманами. И никто смелости не набрался это сказать!» — добавил Аляутдинов, переходя на крик.

В 2024 году Духовное управление мусульман выпустило фетву, разрешающую многоженство. Свое решение там объяснили в том числе и заботой о вдовах участников спецоперации. После того как Генпрокуратура призвала отменить изданное предписание, фетва была отозвана.

ЖЗЛ
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