Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:26, 24 июля 2025Бывший СССР

ВС России ударили по штабу ВСУ во время совещания офицеров

Сальдо сообщил об ударе по штабу ВСУ в Херсоне во время совещания офицеров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российская армия нанесла удар по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне в тот момент, когда там проходило совещание украинских офицеров. Кроме того, там также находились представители украинской полиции, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Объективный контроль подтверждает: противник пытался эвакуироваться на автобусе, но транспорт был уничтожен точным попаданием при попытке бегства», — добавил чиновник.

Он также отметил, что украинские источники ничего об этом не сообщают, что может свидетельствовать о серьезных потерях и попытке скрыть масштабы нанесенного удара. Как уточняет Сальдо со ссылкой на подполье, были ликвидированы высокопоставленные офицеры.

Ранее Сальдо сообщил о массовых тайных захоронениях ВСУ в Херсонской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В зоне СВО перестали работать спутники Starlink

    На Украине раскрыли потребности ВСУ

    Маск прокомментировал сбой в работе Starlink

    Зеленский раскрыл детали нового законопроекта о НАБУ и САП

    Объявленная в Киеве воздушная тревога не заставила разойтись жгущих файеры протестующих

    Президент Бразилии заявил о нежелании Трампа разговаривать с ним

    На Западе назвали невозможным вступление Молдавии в ЕС из-за Санду

    ВС России ударили по штабу ВСУ во время совещания офицеров

    Принятие Зеленским закона о НАБУ объяснили его уверенностью в своей неуязвимости

    Произошел массовый сбой в работе Starlink

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости