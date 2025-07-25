Сальдо сообщил об ударе по штабу ВСУ в Херсоне во время совещания офицеров

Российская армия нанесла удар по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне в тот момент, когда там проходило совещание украинских офицеров. Кроме того, там также находились представители украинской полиции, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Объективный контроль подтверждает: противник пытался эвакуироваться на автобусе, но транспорт был уничтожен точным попаданием при попытке бегства», — добавил чиновник.

Он также отметил, что украинские источники ничего об этом не сообщают, что может свидетельствовать о серьезных потерях и попытке скрыть масштабы нанесенного удара. Как уточняет Сальдо со ссылкой на подполье, были ликвидированы высокопоставленные офицеры.

Ранее Сальдо сообщил о массовых тайных захоронениях ВСУ в Херсонской области.