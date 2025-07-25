ВС России усилят наступления на два направления

«РВ»: ВС России усилят наступление на запорожское и покровское направления

Вооруженные силы (ВС) России усилят наступления на запорожское и покровское направления. Об этом рассказал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Канал ссылается на сообщение бывшего советника назначенного Киевом мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в котором говорится о большом количестве российских танков и средств противовоздушной обороны (ПВО) на пологовском направлении. По его словам, такого количества тяжелой бронетехники «давно не было видно».

Ранее стало известно о прорыве российских войск в трех ключевых городах в зоне специальной военной операции. По информации «РВ», военные усилили натиск в Донецкой Народной Республике (ДНР), Харьковской и Запорожской областях.