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19:02, 25 июля 2025Бывший СССР

Российские военные совершили прорыв одновременно в трех ключевых городах

«РВ»: ВС РФ одновременно прорвались в Красноармейске, Купянске и Степногорске
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России одновременно совершили прорыв в трех ключевых городах в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что российские военные усилили натиск в Донецкой народной республике, Харьковской и Запорожской областях. В данных регионах, а также в Сумской области армия РФ развивает наступление на различных направлениях.

По информации Telegram-канала, ВС России зашли в Красноармейск (украинское название — Покровск), Купянск и Степногорск. Вместе с тем бои ведутся на подступах к Мирнограду и в районе Северска.

25 июля сообщалось, что российские подразделения зашли в Красноармейск. Отмечалось, что неизвестно, идет речь о заходе диверсионно-разведывательных групп или о полноценном штурме города.

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