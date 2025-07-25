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13:45, 25 июля 2025Бывший СССР

Армия России зашла в Красноармейск

ВС России зашли в Красноармейск
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) зашли в Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части зашли в Покровск. Идет бой», — передает канал слова своего источника. Отмечается, что на данный момент не ясно, идет речь о заходе диверсионно-разведывательных групп или о полноценном штурме города.

О том, что подразделения ВС России просачиваются в центр Красноармейска, сообщает и Telegram-канал «Военный осведомитель».

Ранее стало известно, что ВС России ведут бои сразу в двух населенных пунктов у Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР) — Перше Травня и Троянда.

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