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09:33, 25 июля 2025Россия

ВСУ ударили по Адыгее

Глава Адыгеи Кумпилов: В Майкопе беспилотник упал на дачное товарищество
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Адыгее. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, один из беспилотников упал на территории дачного товарищества в Майкопе. Еще два дрона упали в Гиагинском районе республики. На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

«Пострадавших и разрушений нет. В Майкопе при обследовании территории были эвакуированы 4 человека, но они уже вернулись в свои дома. Опасности для жителей нет», — отчитался Кумпилов.

По данным Минобороны, в ночь на 25 июля ВСУ выпустили по России свыше сотни беспилотников. Под удар попали Белгородская, Брянская, Ростовская, Курская, Тамбовская, Воронежская и Орловская области, а также Краснодарский и Ставропольский края. О том, что ВСУ пытались атаковать Адыгею, оборонное ведомство не сообщало.

ЖЗЛ
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