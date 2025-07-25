МИД Польши: Западу нужны от Зеленского доказательства борьбы с коррупцией

Президент Украины должен предоставить Западу доказательства того, что он борется с коррупцией в стране. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.

Дипломат добавил, что украинскому лидеру нужно убедить в том, что он ведет борьбу с коррупцией, не только Европейский союз, но и свой народ. Кроме того, Сикорский указал на то, что действия Зеленского могут привести к потере им поддержи Запада.

«Мы передали ему и его людям разными каналами — европейскими, национальными, — что самый быстрый способ потери поддержки Запада — это позволить возродиться коррупции», — сказал чиновник.

Ранее депутат Европейского парламента от Дании Кристель Шальдемосе заявила, что в случае, если Киев не исправит ситуацию с антикоррупционными органами на Украине, это будет иметь серьезные последствия для страны.