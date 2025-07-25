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18:09, 25 июля 2025Экономика

Жителей мегаполисов России захотели обложить дополнительным налогом

В России предложили ввести налог для жителей богатых регионов ради помощи бедным
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Жителей мегаполисов и богатых регионов России захотели обложить дополнительным налогом, средства от которого пойдут на поддержку менее благополучных субъектов страны. С таким предложением выступили общественные деятели из движения «Отцы рядом», пишет «Абзац».

Глава организации Иван Курбаков убежден, что такая мера сильно не изменит уровень жизни граждан из крупных городов. При этом получится собирать дополнительные средства на развитие и поддержку периферийных регионов.

Налог предлагают установить в размере 3-5 процентов от дохода. По словам авторов инициативы, эти средства помогут улучшить инфраструктуру и заметно повысить качество жизни в сельской местности и некрупных городах.

Ранее россиянам напомнили о праве не платить налог с продаже недвижимости в нескольких случаях. Так, от него освобождают людей, которые владели домом или квартирой более пяти лет или семьи с двумя и более детьми.

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