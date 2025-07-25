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20:39, 25 июля 2025Экономика

Жителей нескольких деревень в Греции эвакуировали из-за пожаров

EuroNews: Жителей трех деревень в Греции эвакуировали из-за лесных пожаров
Александра Качан (Редактор)

Фото: Vasilis Psomas / AP

Жителей трех деревень в Греции эвакуировали из-за крупного лесного пожара, бушующего вблизи южного города Коринф с 22 июля. Об этом пишет EuroNews.

На борьбу с огнем в горном районе муниципалитета были направлены 180 сотрудников пожарной службы, 15 самолетов и 12 вертолетов. Информации о пострадавших нет.

Отмечается, что этим летом температура в некоторых районах Греции поднималась до 40 градусов тепла. Природные пожары являются частым явлением в стране, для которой характерно жаркое и сухое лето. С начала года в Греции были зафиксированы десятки очагов возгорания. В мае правительство заявило, что летом будет задействовано рекордное количество пожарных и беспилотников, чтобы справиться с огнем.

Ранее лесной пожар вспыхнул недалеко от известного курортного города Лимассола на Кипре. Десятки человек пострадали.

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