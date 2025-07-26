«Известия»: Авианосец «Адмирал Кузнецов» законсервируют в ближайшее время

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который с 2017 года находился на ремонте, законсервируют в ближайшее время. Такое решение приняли в Главкомате Военно-морского флота России, сообщили источники «Известий».

Бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц отметил, что консервация подразумевает демонтаж всех механизмов, которые можно в дальнейшем использовать. Их передадут в качестве запасных частей для установки на другие корабли.

«Это касается в первую очередь современной радиоэлектроники, а также других систем и устройств. В ходе консервации корабль полностью герметизируется, то есть все водозаборные устройства задраиваются и завариваются. Потом должно быть принято решение о передаче его на утилизацию или о продаже в другие страны», — сказал адмирал.

Авакянц добавил, что на законсервированном корабле останется минимальное количество моряков. Он допустил, что для наблюдения за авианосцем оставят 150-200 человек. При этом полный экипаж корабля составлял более двух тысяч моряков. По словам экс-командующего, экипаж будет контролировать поступление воды и следить, чтобы не случилось возгорание.

Ранее в июле председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин признал ремонт «Адмирала Кузнецова» бессмысленным. Он допустил продажу или утилизацию корабля.