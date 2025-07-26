Белоусов обратился к взявшим под контроль Зеленый Гай в ДНР военным

Белоусов поздравил военных, взявших под контроль Зеленый Гай в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к военным 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригады, которые взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусов поздравил командование и личный состав с освобождением поселка Зеленый Гай и поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач. «Ваша доблесть, стойкость и преданность долгу служит ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего Отечества», — сказал он.

О занятии поселка стало известно ранее 26 июля. Также военные освободили село Малиевка в Днепропетровской области.