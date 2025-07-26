Российские войска заняли два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ заняли Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области

Российские войска заняли еще два населенных пункта в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Речь идет о селах Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области.

Кроме того, военное ведомство заявило, что в ночь на 26 июля ВС РФ нанесли групповой удар оружием большой дальности, а также беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракет, и производящим боеприпасы.

Накануне военный корреспондент Андрей Руденко проинформировал, что российские войска взяли под контроль село Александро-Калиново, расположенное неподалеку от Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР).