Baijiahao: В КНР высоко оценили РФ расширение трассы М-12, несмотря на санкции

Российский президент Владимир Путин демонстрирует устойчивость РФ на фоне западного давления, пишет издание Baijiahao.

По данным автора, Россия продолжает развивать свою инфраструктуру, несмотря на санкции. Он привел в пример открытие нового участка трассы М-12 «Восток», соединяющего Дюртюли в Башкирии и Ачит в Свердловской области. В ходе торжественной церемонии Путин рассказал о расширении трассы: подготовке строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

«Трассу назвали важной частью коридора Западная Европа — Западная КНР. По мнению китайских аналитиков, развитие инфраструктуры укрепляет позиции России вопреки санкциям», — высоко оценили открытие дороги в статье.

Ранее сообщалось, что Путин запустил движение на новом участке трассы М-12 «Восток».