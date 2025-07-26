Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:50, 26 июля 2025Мир

В Китае высоко оценили расширение Россией трассы М-12

Baijiahao: В КНР высоко оценили РФ расширение трассы М-12, несмотря на санкции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин демонстрирует устойчивость РФ на фоне западного давления, пишет издание Baijiahao.

По данным автора, Россия продолжает развивать свою инфраструктуру, несмотря на санкции. Он привел в пример открытие нового участка трассы М-12 «Восток», соединяющего Дюртюли в Башкирии и Ачит в Свердловской области. В ходе торжественной церемонии Путин рассказал о расширении трассы: подготовке строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

«Трассу назвали важной частью коридора Западная Европа — Западная КНР. По мнению китайских аналитиков, развитие инфраструктуры укрепляет позиции России вопреки санкциям», — высоко оценили открытие дороги в статье.

Ранее сообщалось, что Путин запустил движение на новом участке трассы М-12 «Восток».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о желании Таиланда и Камбоджи прекратить огонь

    Военкоры рассказали об ударах ВС России в Константиновке

    СКА сменил эмблему после ухода Ротенберга

    Слуцкий заявил о желании Запада подорвать переговоры по Украине

    Полянский прокомментировал перепалку представителей США и Китая в ООН

    В Китае высоко оценили расширение Россией трассы М-12

    Грузовик наехал на легковые автомобили в Подмосковье

    В Евросоюзе изменят нормы провоза жидкости в ручной клади

    Часть ТЦК на Украине переехали в другие здания из-за угрозы ударов

    Жители села на Украине отказались принимать беженцев из Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости