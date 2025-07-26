Детеныш альпаки получил экологичное имя на курорте «Манжерок»

Детеныш альпаки получил имя в честь экологической конференции на «Манжероке»

На всесезонном курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай детеныш альпаки получил символичное имя Бирлик в честь Международной экологической конференции, которая впервые проходит на базе отдыха. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Бирлик означает «единство» на алтайском языке. В выборе имени для малыша принимали участие гости и участники конференции. На встречу приехали представители восьми стран: России, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Все государства являются давними партнерами в экологических вопросах.

Фото: пресс-служба Сбера

Детеныш родился неделю назад. Сотрудники отмечают его дружелюбный характер и любознательность. Сейчас за Бирликом присматривает мать, которую планируют впервые подстричь следующей весной. Шерсть альпаки станет сырьем для изготовления уникальных дизайнерских вещей ручной работы. Работники уделяют особенно много внимания здоровью животных, обеспечивая их качественным питанием и необходимыми для роста и развития витаминами.