Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:00, 26 июля 2025Культура

Дом украинского музыканта в Подмосковье порос мхом

SHOT: Дом украинского музыканта Artik в Подмосковье порос мхом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Подмосковный дом украинского музыканта Artik (Артем Умрихин), который уехал из России, начал разваливаться и порос мхом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Трехэтажный дом уроженца Запорожья расположен в Красногорском районе. Особняк площадью 622 квадратных метра отличается дорогой отделкой и наличием бассейна. Из-за отсутствия ухода здание находится в посредственном состоянии.

«С крыши активно осыпается краска, а черепица уже поросла мхом. Из-под асфальта возле въезда начала расти трава, да и часть ограждения отваливается. Еще один бросающийся в глаза момент — гниющие трубы», — говорится в сообщении.

Также канал подчеркнул, что на доме по-прежнему висят новогодние украшения. Предварительная стоимость здания составляет 125 миллионов рублей.

В апреле стало известно, что Умрихин, покинув Россию, заморозил недвижимость на 150 миллионов рублей. Он эмигрировал в Объединенные Арабские Эмираты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Системы разбившегося Ан-24 работали до крушения

    Захарова назвала цель создания антикоррупционных ведомств на Украине

    Жилец рухнувшего в Саратове дома рассказал о первых минутах после взрыва

    Выступавший за СССР бегун отреагировал на падение своего рекорда на 100-метровке

    Автоэксперт предупредил о серьезной проблеме из-за новой нормы в ПДД

    На Западе рассказали о разочаровании в миротворческой политике Трампа

    В Екатеринбурге автомобилисты перекрыли трассу и начали танцевать

    Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

    Важнейший поставщик приготовился прекратить экспорт газа в Европу

    Европу обеспокоил образ действия Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости