Дом украинского музыканта в Подмосковье порос мхом

SHOT: Дом украинского музыканта Artik в Подмосковье порос мхом

Подмосковный дом украинского музыканта Artik (Артем Умрихин), который уехал из России, начал разваливаться и порос мхом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Трехэтажный дом уроженца Запорожья расположен в Красногорском районе. Особняк площадью 622 квадратных метра отличается дорогой отделкой и наличием бассейна. Из-за отсутствия ухода здание находится в посредственном состоянии.

«С крыши активно осыпается краска, а черепица уже поросла мхом. Из-под асфальта возле въезда начала расти трава, да и часть ограждения отваливается. Еще один бросающийся в глаза момент — гниющие трубы», — говорится в сообщении.

Также канал подчеркнул, что на доме по-прежнему висят новогодние украшения. Предварительная стоимость здания составляет 125 миллионов рублей.

В апреле стало известно, что Умрихин, покинув Россию, заморозил недвижимость на 150 миллионов рублей. Он эмигрировал в Объединенные Арабские Эмираты.