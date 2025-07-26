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08:20, 26 июля 2025Россия

Дрон ВСУ попытался атаковать промышленное предприятие в российском регионе

Беспилотник ВСУ пытался атаковать промышленное предприятие в Пензенской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Украинский беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram.

О каком именно предприятии идет речь, он не уточнил. «Жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования», — рассказал глава региона.

Он предупредил, что на территории области в целях безопасности введены временные ограничения мобильного интернета. Мельниченко призвал жителей относиться к произошедшему с пониманием и сохранять спокойствие.

Ранее атаке дронов подвергся Ставрополь. По утверждению губернатора Владимира Владимирова, удар был нанесен с целью нарушить энергоснабжение города.

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