Дрон ВСУ попытался атаковать промышленное предприятие в российском регионе

Беспилотник ВСУ пытался атаковать промышленное предприятие в Пензенской области

Украинский беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram.

О каком именно предприятии идет речь, он не уточнил. «Жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования», — рассказал глава региона.

Он предупредил, что на территории области в целях безопасности введены временные ограничения мобильного интернета. Мельниченко призвал жителей относиться к произошедшему с пониманием и сохранять спокойствие.

Ранее атаке дронов подвергся Ставрополь. По утверждению губернатора Владимира Владимирова, удар был нанесен с целью нарушить энергоснабжение города.