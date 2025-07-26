Губернатор назвал цель атаки ВСУ на Ставрополь

Владимиров: ВСУ при помощи БПЛА пытались нарушить энергоснабжение Ставрополя

Предположительно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ставрополь с целью нарушить энергоснабжение города. Цель удара назвал губернатор российского региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что атака противника была отражена, системы жизнеобеспечения и жилые дома не повреждены. «Подача коммунальных ресурсов в штатном режиме. Для того, чтобы защититься от атаки, временно был ограничен мобильный интернет», — сообщил губернатор.

Он добавил, что были зафиксированы прилеты на территории промышленных объектов, также произошел небольшой пожар. Возгорание уже ликвидировали, пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы, идет устранение последствий.

Ранее об атаке украинских беспилотников на Ставрополь писал Telegram-канал Mash. По его данным, было замечено минимум четыре дрона, летящих со стороны Михайловска. В промышленном районе города прогремели взрывы.