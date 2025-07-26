Украинские БПЛА атаковали Ставрополь, слышны взрывы

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Ставрополь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Было замечено минимум четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летящих со стороны Михайловска. Местные жители утверждают, что видели объекты на малой высоте в районе жилого комплекса «Белый город». В промышленном районе Ставрополя были слышны взрывы.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет. Официальной информации об инциденте не поступало. Несколько часов назад в Ставропольском крае была объявлена беспилотная опасность.

В ночь на четверг, 24 июля ВСУ ударили по Краснодарскому краю. Украина массированно атаковала Сочи и федеральную территорию Сириус, где беспилотник попал в нефтебазу. Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Майя Шевцова описала пострадавший от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) курорт России фразой «город пережил нечто немыслимое».