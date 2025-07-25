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14:08, 25 июля 2025Путешествия

Атаку беспилотников на Сочи описали фразой «город пережил нечто немыслимое»

«МК»: Атака беспилотников ВСУ на Сочи разрушила курортный рай в России
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Майя Шевцова описала пострадавший от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) курорт России фразой «город пережил нечто немыслимое». Об этом сообщает «Московский Комсомолец» («МК»).

Адвокат, практикующий в сфере защиты прав потребителей и туристов завила, что массированная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 24 июля разрушила райский отдых в Сочи. «Это правовой шок для десятков тысяч застигнутых врасплох отдыхающих. События той ночи — классический пример чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств», — подчеркнула юрист.

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Она отметила, что форс-мажор не снимает обязательства с авиаперевозчиков, которые обязаны вернуть полную стоимость билета или предложить альтернативную перевозку в удобное время из-за отмененных рейсов. Также, если из-за ограничений работы аэропортов произошла задержка, компании должны предоставлять своим клиентам бесплатную воду, еду и гостиницы.

Эксперт напомнила, что психологический и физический стресс, повлиявший на здоровье, может быть подтвержден врачом. После этого столкнувшиеся с нарушением прав со стороны туроператоров и перевозчиков пассажиры могут подать иск о компенсации морального вреда.

«Самая вопиющая ситуация — когда туроператор в критический момент пропал, оставив вас без помощи и информации. Вот здесь, помимо возврата стоимости тура, можно и нужно требовать возмещения реальных убытков», — добавила правозащитница.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке БПЛА на Сочи увеличилось до 13 человек. Пострадавшим оказали амбулаторную помощь.

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