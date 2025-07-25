Атаку беспилотников на Сочи описали фразой «город пережил нечто немыслимое»

Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Майя Шевцова описала пострадавший от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) курорт России фразой «город пережил нечто немыслимое». Об этом сообщает «Московский Комсомолец» («МК»).
Адвокат, практикующий в сфере защиты прав потребителей и туристов завила, что массированная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 24 июля разрушила райский отдых в Сочи. «Это правовой шок для десятков тысяч застигнутых врасплох отдыхающих. События той ночи — классический пример чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств», — подчеркнула юрист.
Она отметила, что форс-мажор не снимает обязательства с авиаперевозчиков, которые обязаны вернуть полную стоимость билета или предложить альтернативную перевозку в удобное время из-за отмененных рейсов. Также, если из-за ограничений работы аэропортов произошла задержка, компании должны предоставлять своим клиентам бесплатную воду, еду и гостиницы.
Эксперт напомнила, что психологический и физический стресс, повлиявший на здоровье, может быть подтвержден врачом. После этого столкнувшиеся с нарушением прав со стороны туроператоров и перевозчиков пассажиры могут подать иск о компенсации морального вреда.
«Самая вопиющая ситуация — когда туроператор в критический момент пропал, оставив вас без помощи и информации. Вот здесь, помимо возврата стоимости тура, можно и нужно требовать возмещения реальных убытков», — добавила правозащитница.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке БПЛА на Сочи увеличилось до 13 человек. Пострадавшим оказали амбулаторную помощь.