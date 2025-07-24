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14:49, 24 июля 2025Россия

«Люди так не делают». Россиян не пустили укрыться в отеле в Сириусе при атаке ВСУ. В Госдуме хотят найти тех, кто это допустил

Пару из Москвы не пустили укрыться в отеле в Сочи во время ночной атаки ВСУ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ТАСС / Ruptly

Туристам из Москвы отказали в укрытии во время массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи, которая произошла в ночь на четверг, 24 июля. Уточняется, что супружеская пара пыталась найти помощь в отеле «Цитрус» в Сириусе, однако россиянам отказали, сославшись на то, что им нельзя впускать посторонних с улицы.

«Сирены тогда еще не сработали, посторонних гостей с улицы мы не имеем права впускать в целях безопасности, документов у них при себе не было. Если бы сработала сирена, мы бы всех впустили», — аргументировали свое решение представители гостиницы.

Кадры последствий атаки БПЛА на Сочи

Кадры последствий атаки БПЛА на Сочи

Кадр: ТАСС / Ruptly

В Сириусе оказалось всего два места, где можно укрыться от атаки

Супруги Катерина и Дмитрий оказались на улице, когда ВСУ атаковали Сочи при помощи беспилотников. Они остановились в Сириусе, поселке городского типа близ Сочи, в коттеджном доме, где не было мест для того, чтобы спрятаться, поэтому пара решила искать другое убежище. Вместе с ними помощь искала семья с тремя детьми. На их пути как раз был отель «Цитрус» с большим подземным паркингом.

На тот момент уже было несколько вспышек, началась сильная атака. Мы побежали к центральному входу, где администрация отеля, попросили впустить нас. Администратор категорично ответила нам нет, заявив, что мы не являемся постояльцами отеля

Катеринатуристка из Москвы

Девушка даже подумала в какой-то момент предложить представителям отеля деньги, однако решила не тратить время на выяснение ситуации и отправилась на поиски другого места для укрытия.

В полиции россиянам сообщили, что в Сириусе мест для укрытия только два — отель «Цитрус» и торговый центр

Так, всем вместе им пришлось бежать по мосту через реку Мзымта, там был торговый центр с парковкой. На помощь туристам пришли работники местного кафе — они укрыли их на парковке, дали воду и помогли успокоиться.

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В Госдуме возмущены случившимся

Найти тех, кто допустил такое, и уголовно наказать их призвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Он подчеркнул, что для этого следует провести расследование.

Мне кажется, все-таки больше вопрос к администратору, который принял это решение. (…) Надо возбудить уголовное дело об оставлении в опасности. Надо выяснить, по чьему указанию отказались людей пускать внутрь во время атаки, и наказать того, кто исполнил это указание, и того, кто его отдавал

Виталий Милоновдепутат Госдумы

Депутат подчеркнул, что «люди так не делают».

Фото: РИА Новости

Массированная атака ВСУ на Краснодарский край произошла в ночь на 24 июля. В результате налета дронов на регион пострадали жилые гаражи и нефтебаза, также осколки беспилотников повредили опору железнодорожного моста, нарушив движение поездов. Жертвами удара по городу стали две женщины, они возвращались домой с работы. Еще четыре человека госпитализированы.

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