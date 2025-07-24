Пролетевший в Адлере на малой высоте украинский дрон «Лютый» попал на видео

Этой ночью город Сочи пережил самую массовую атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В аэропорту из-за налета дронов вводились ограничения на прилет и вылет рейсов, туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуировали на подземную парковку.

«Где-то с нуля часов бомбит постоянно, безостановочно. И сирена постоянно на улице», — поделилась очевидица, переждавшая атаку на подземной парковке.

Курортный город вспыхнул от обломков дронов, не обошлось и без жертв — в результате падения обломков беспилотника на гаражный кооператив в Адлере не стало женщины. Еще одну пострадавшую увезли в больницу с тяжелыми травмами. Огонь успел распространиться на 200 квадратных метров.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дроны летели прямо над головами россиян

Очевидцы момент пролета дрона-камикадзе Ан-196 «Лютый» на малой высоте сняли на видео. В это же время в небе мелькали более мелкие вспышки.

Exilenova+ / Telegram

Обломки дронов также были замечены на автодороге, которая ведет на Новый Адлерский мост.

С 20:40 23 июля до 1:40 24-го российские силы ПВО сбили 39 БПЛА. 21 из них удалось перехватить над Черным морем, еще 11 сбили над Азовским, 7 — над Краснодарским краем. Утром ВСУ также пытались атаковать Крым и Белгородскую область

Под удар попала нефтебаза, задержаны более 60 рейсов

Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил о попадании вражеского дрона по нефтебазе. Местных жителей и туристов просили воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. Известно, что после удара на месте происшествия начался пожар.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По состоянию на 8:50 также известно, что в аэропорту Сочи задержаны 63 рейса. Пассажиры 29 самолетов ждут своего вылета, еще 34 — посадки. При этом ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в авиагавани около 3 часов ночи.