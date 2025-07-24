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02:18, 24 июля 2025Россия

Туристов в Сочи и Адлере эвакуировали на подземную парковку после атаки БПЛА

Туристов в Сочи и Адлере перевели на подземную парковку после атаки на нефтебазу
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

После того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали нефтебазу в Сириусе, туристов в отелях Сочи и Адлера начали эвакуировать на подземную парковку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, прилет украинских дронов был замечен около 01:30 по московскому времени.

Ранее глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин официально подтвердил, что произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Он попросил граждан воздержаться от посещения этого района. Тем временем в Сириусе по-прежнему слышны звуки работы средств противовоздушной обороны (ПВО).

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