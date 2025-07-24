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06:31, 24 июля 2025Россия

Пролетевший в Адлере на малой высоте украинский дрон «Лютый» сняли на видео

Дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый» пролетел на малой высоте в Адлере и попал на видео
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Exilenova+ / Telegram

На видео сняли, как дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый» Вооруженных сил Украины (ВСУ) пролетел на малой высоте над Адлером. Тип беспилотника определили в Telegram-канале Exilenova+.

На кадрах видно, как украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа пролетает практически над фонарными столбами и крышей ближайшего одноэтажного здания. В то же время в небе мелькают более мелкие вспышки.

Ранее сообщалось, что российский дрон СКАТ 350М помог разделаться с украинскими беспилотниками «Лютые» в Сумской области. БПЛА отличается усиленной конструкцией, адаптированной к парашютной посадке, надежностью и живучестью.

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