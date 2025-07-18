Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:02, 18 июля 2025Наука и техника

Раскрыта роль дрона СКАТ 350М в «обнулении» украинских «Лютых»

«Калашников»: Дрон СКАТ 350М помог разделаться с украинскими «Лютыми»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский дрон СКАТ 350М помог разделаться с украинскими беспилотниками «Лютые» в Сумской области. Роль российского дрона в «обнулении» украинских беспилотников раскрывает в Telegram концерн «Калашников».

Компания отмечает, что СКАТ 350М использовался для точного целеуказания оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», поразившего украинский пункт управления ударными беспилотниками, и российского дрона «Герань-2», который ударил по пусковой установке «Лютых».

В концерне отметили, что СКАТ 350М оснащен оборудованием и имеет алгоритмы, которые «облегчают работу оператора по захвату и устойчивому сопровождению целей». Дрон отличается усиленной конструкцией, адаптированной к парашютной посадке, надежностью и живучестью.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Как подчеркнули в концерне, по оценкам военнослужащих, СКАТ 350М можно считать одним из лучших разведывательных дронов в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее концерн сообщил о крупной поставке беспилотников СКАТ 350М.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина согласия Словакии с новым пакетом антироссийских санкций

    В Госдуме высказались о последствиях принятия 18-го пакета санкций для России

    В ВСУ назвали приговором слова Зеленского о демобилизации

    Минобороны сообщило о массированной атаке ВСУ по российскому региону

    Раскрыты личности подорвавших в Москве бывшего подполковника СБУ

    Супермаркеты в России проверят из-за наценки на пакеты

    Два бензовоза столкнулись в России

    Захарова пообещала российский ответ на новые угрозы Японии

    Двое россиян попали в список лучших игроков НХЛ до 23 лет

    Зампреда правительства российского региона арестовали за взятку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости