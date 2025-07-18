Раскрыта роль дрона СКАТ 350М в «обнулении» украинских «Лютых»

«Калашников»: Дрон СКАТ 350М помог разделаться с украинскими «Лютыми»

Российский дрон СКАТ 350М помог разделаться с украинскими беспилотниками «Лютые» в Сумской области. Роль российского дрона в «обнулении» украинских беспилотников раскрывает в Telegram концерн «Калашников».

Компания отмечает, что СКАТ 350М использовался для точного целеуказания оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», поразившего украинский пункт управления ударными беспилотниками, и российского дрона «Герань-2», который ударил по пусковой установке «Лютых».

В концерне отметили, что СКАТ 350М оснащен оборудованием и имеет алгоритмы, которые «облегчают работу оператора по захвату и устойчивому сопровождению целей». Дрон отличается усиленной конструкцией, адаптированной к парашютной посадке, надежностью и живучестью.

Как подчеркнули в концерне, по оценкам военнослужащих, СКАТ 350М можно считать одним из лучших разведывательных дронов в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее концерн сообщил о крупной поставке беспилотников СКАТ 350М.