Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:19, 10 июля 2025Наука и техника

«Калашников» заявил о крупной поставке беспилотников СКАТ 350М

«Калашников» поставил используемые в зоне СВО беспилотники СКАТ по госконтракту
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

«Калашников» выполнил поставку по госконтракту беспилотников СКАТ 350М, которые активно применяют в зоне СВО. Об этом сообщили в концерне.

«"Калашников" в срок и в полном объеме выполнил крупную поставку беспилотных летательных аппаратов СКАТ 350М по государственному контракту. Многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом СКАТ 350М предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в суровых погодных условиях в широком диапазоне температур», — говорится в сообщении.

В концерне подчеркнули, что беспилотник отличается высокой износостойкостью и надежностью. Максимальная продолжительность полета дрона составляет четыре часа. В зоне СВО беспилотники СКАТ применяют для наведения средств поражения и объективного контроля после нанесения удара. В частности, разведывательные беспилотники используют вместе с дронами-камикадзе семейства «КУБ».

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В мае в концерне сообщили, что СКАТ 350М получил улучшенную мотогондолу, которая позволила увеличить срок эксплуатации дрона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полковника СБУ застрелили в Киеве. Он «создавал много проблем» для России

    Премьер Грузии высказался о «позорном шантаже» Евросоюза

    Рябков высказался о 500-процентных пошлинах США

    В российском регионе мужчина впечатал в забор пенсионерку и ее внучку на детской площадке

    Ловец рептилий пережил укус ядовитой змеи и забыл свою возлюбленную

    Ким Кардашьян сменила имидж

    Хинштейн заявил о представлении к награде не выжившего при атаке ВСУ в Курске росгвардейца

    Боец отряда «Орлан» попал под удар украинского БПЛА

    Совместивший обучение брейк-дансу с растлением педагог попался россиянке

    Солнце впервые стало главным источником энергии в Евросоюзе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости