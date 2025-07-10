«Калашников» заявил о крупной поставке беспилотников СКАТ 350М

«Калашников» поставил используемые в зоне СВО беспилотники СКАТ по госконтракту

«Калашников» выполнил поставку по госконтракту беспилотников СКАТ 350М, которые активно применяют в зоне СВО. Об этом сообщили в концерне.

«"Калашников" в срок и в полном объеме выполнил крупную поставку беспилотных летательных аппаратов СКАТ 350М по государственному контракту. Многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом СКАТ 350М предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в суровых погодных условиях в широком диапазоне температур», — говорится в сообщении.

В концерне подчеркнули, что беспилотник отличается высокой износостойкостью и надежностью. Максимальная продолжительность полета дрона составляет четыре часа. В зоне СВО беспилотники СКАТ применяют для наведения средств поражения и объективного контроля после нанесения удара. В частности, разведывательные беспилотники используют вместе с дронами-камикадзе семейства «КУБ».

В мае в концерне сообщили, что СКАТ 350М получил улучшенную мотогондолу, которая позволила увеличить срок эксплуатации дрона.

