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16:19, 13 мая 2025Наука и техника

«Калашников» увеличил срок эксплуатации СКАТа

«Калашников» увеличил срок эксплуатации беспилотника СКАТ 350М
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

«Калашников» увеличил срок эксплуатации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СКАТ 350М, который применяют в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в концерне.

«"Калашников" завершил работы по улучшению эксплуатационных характеристик мотогондолы беспилотного летательного аппарата гражданского назначения СКАТ 350М, уменьшив последствия вибрации электродвигателя и улучшив амортизационные свойства БЛА при посадке. В результате проведенных работ срок эксплуатации беспилотника СКАТ 350М значительно увеличился», — говорится в сообщении.

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Беспилотник построен по схеме летающее крыло. Размах крыла дрона — 3,2 метра. СКАТ предназначен для разведки и сопровождения наземных операций. Аппарат, который способен оставаться в воздухе до четырех часов, отличается высокой износостойкостью. За один вылет дрон преодолевает расстояние не менее 240 километров.

В марте стало известно, что СКАТ 350М Вооруженных сил России выдержал десятки пробитий корпуса при попытке перехвата и сохранил управляемость. Аппарат получил осколочные повреждения, но смог приземлиться.

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