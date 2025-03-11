В России оценили живучесть беспилотного «Ската»

Российский дрон СКАТ 350М выдержал десятки пробитий

Разведывательный дрон СКАТ 350М Вооруженных сил России выдержал десятки пробитий корпуса и сохранил управляемость. Живучесть беспилотника оценил Telegram-канал Nerv.

Отмечается, что аппарат получил осколочные повреждения при попытке перехвата. Поражающие элементы повредили проводку и узлы беспилотника, но он смог приземлиться.

«Сохранил управляемость и все возможности по передаче телеметрии и видеосигнала, отработал задачу до конца и выведен расчетом на посадку. При приземлении не сработал парашют (приплавлен осколками), в результате чего жесткое приземление», — говорится в сообщении.

По словам автора, аппарат подлежит восстановлению. Он подчеркнул, что запас прочности российских дронов позволяет успешно выполнять задачи в тяжелых условиях СВО.

В сентябре 2024 года издание Forbes писало, что операторы разведывательных дронов Вооруженных сил России начали использовать камуфляжную раскраску для защиты аппаратов от FPV-дронов, которые используют для перехвата.