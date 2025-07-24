Разбросанные по автодороге обломки дрона в Сочи сняли на видео

Появились кадры разбросанных на автодороге в Сочи обломков беспилотника

В сети появились кадры разбросанных на автодороге в Адлерском районе Сочи обломков беспилотного летательного аппарата. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, что обломки летательного аппарата большого размера разбросаны по проезжей части, по которым двигаются автомобили. Как утверждается, видеозапись сделана на дороге, ведущей на Новый Адлерский мост.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 24 июля. Тогда взрывы прогремели над Сочи, где в результате падения обломков дрона не выжила женщина и загорелись гаражные кооперативы, и федеральной территорией Сириус. В Сириусе произошло попадание дрона по нефтебазе.

По данным Минобороны, в ночь на 24 июля силы ПВО сбили над Россией 39 беспилотников. 21 перехватили над Черным морем, 11 — над Азовским, еще 7 — над Краснодарским краем.