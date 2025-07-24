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04:19, 24 июля 2025Россия

Украинские БПЛА атаковали Сириус. Власти сообщили о попадании по нефтебазе

Глава администрации ФТ Плишкин заявил о попадании по нефтебазе в Сириусе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские беспилотники атаковали Сириус. Глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин сообщил, что произошло попадание по нефтебазе.

Произошло попадание по нефтебазе. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе

Дмитрий ПлишкинГлава администрации федеральной территории «Сириус»

Также сообщалось, что на федеральной территории Сириус слышны звуки работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Плишкин подтвердил информацию и призвал жителей отойти от окон и укрыться в помещениях.

Момент удара по нефтебазе в Сириусе попал на видео. После удара на месте происшествия начался пожар.

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Сириус — название поселка городского типа в Имеретинской низменности, первая в России федеральная территория. 22 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о ее создании. Этим законом в соответствии с Конституцией были установлены особые правовые основы Сириуса, позволяющие реализовывать приоритетные государственные задачи в наиболее важных направлениях развития страны. На территории поселка расположен образовательный центр «Сириус», созданный по инициативе российского лидера.

В Сириусе отменили опасность атаки беспилотников

Плишкин заявил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в Сириусе отменили. По его словам, на федеральной территории работают коммунальные и спецслужбы.

Глава администрации обратился к местным жителям и призвал их сохранять спокойствие и по возможности оставаться в своих домах до момента, когда все последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут ликвидированы. Также Плишкин призвал местных жителей не выкладывать в сеть фото и видео атаки дронов.

Друзья, прошу не выкладывать в сеть никаких фото и видео атаки, работы ПВО, средств защиты объектов. Эта информация может быть использована врагом. Относитесь к запрету максимально серьезно

Дмитрий ПлишкинГлава администрации федеральной территории «Сириус»

Он также опубликовал номер горячей линии для тех, кто нуждается в медицинской помощи после атаки дронов. По его словам, медики федеральной территории будут дежурить круглосуточно.

Над Сочи прогремели взрывы

Над Сочи прогремело около пяти взрывов. По предварительным данным, сработала система ПВО. Местные жители отметили, что видели яркие вспышки над морем и слышали около пяти громких взрывов в центральном районе. Также очевидцы сообщили о перебоях в работе интернета.

В результате падения обломков БПЛА пострадала женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Также сообщалось о жертве, которая в момент атаки находилась на улице.

Туристов в отелях Сочи и Адлера начали эвакуировать на подземные парковки.

Кроме того, после падения обломков беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в гаражном кооперативе в Адлерском районе Сочи случился пожар.

На месте возгорания по предварительной информации пострадавших нет

Оперативный штаб Краснодарского края

Огонь успел распространиться на 200 квадратных метров. Пожар ликвидировали к 02:51 по московскому времени.

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